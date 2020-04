Mit Tablet-Verleih gegen die Einsamkeit

Lukas Hendricks hatte gerade erst vor Ausbruch der Corona-Pandmie mit einigen Freunden und Mitstreitern das Unternehmen " Nearbysharing " gegründet. Die Idee: "Wir möchten, dass man selten genutzte Alltagsgegenstände miteinander teilen kann." Wer also für eine Feier einen Stehtisch braucht, muss sich keinen kaufen, sondern kann ihn günstig über die Online-Plattform von anderen Münsteranern ausleihen.

Doch im Moment werden wegen des Coronavirus keine Partys gefeiert - und auch der Kontakt zu anderen soll bekanntlich vermieden werden. Das Geschäft von Lukas Hendricks und seinen Kollegen liegt brach.

170 iPads liegen bereit

Und so auch das von " City-Games ", einem anderen münsterischen Start-up. "Sie bieten Stadtführungen per iPad an", erläutert Hendricks das Modell von "City-Games". Sein Nachbar und guter Bekannter hat die Firma gegründet.

"Von Balkon zu Balkon hat er mir vor einigen Tagen von seinen Problemen erzählt", sagt Hendricks über seinen Nachbarn. Und sogleich war eine Idee geboren: Die gut 170 iPads der Firma "City-Games" liegen ungenützt im Büro - bis jetzt.

Abholung in der Trafostation

"Wir möchten die iPads für einen Euro pro Tag an Bedürftige ausleihen", sagt Hendricks. Also an Senioren in Altenheimen oder Menschen, die sich sonst kein Tablet leisten können. "Damit Senioren mit ihren Enkelkindern skypen können oder Patienten eine Abwechslung vom besucherfreien Klinikalltag haben", führt Hendricks weiter aus.

Mit dem einen Euro Mietgebühr pro Tag werden die Mobilfunkkosten gedeckt, zum iPad gehört auch eine Sim-Karte. Wer sich ein Tablet ausleihen möchte, kann sich auf der Plattform www.nearbysharing.de anmelden, einen Zeitraum auswählen und das iPad dann zwischen 13 und 18 Uhr in der Trafostation abholen. Dort haben sich Lukas Hendricks und seine Kollegen am Mittwoch eingerichtet.