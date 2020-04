Krisenstabs-Leiter spricht von "scharfer Warnung"

Es war ein trauriger Dienstag: Im Zuge der Corona-Krise hat die Stadt Münster zwei weitere Todesfälle zu beklagen. In diesem Zusammenhang spricht Krisenstab-Leiter Wolfgang Heuer von einer "scharfen Warnung". Innerhalb weniger Stunden seien ein 49-jähriger Münsteraner mit Vorerkrankung und ein 62-jähriger Münsteraner ohne Vorerkrankung aufgrund der Corona-Infektion verstorben.

"Diese traurige Nachricht aus der Intensivstation eines hiesigen Krankenhauses führt uns allen vor Augen, wie gefährlich das Coronavirus ist", stellt Münsters Ordnungsdezernent fest. Auch jüngere Menschen seien gefährdet, auch ohne Vorerkrankung könne der Infektionsverlauf tödlich enden.

Appell für das Wochenende

Heuer appelliert deshalb eindringlich an die Münsteraner, trotz Sonnenschein und bevorstehender Feiertage, die Abstands- und Kontaktverbot-Regeln zu befolgen. "Besuchen Sie den Wochenmarkt, wenn überhaupt, nur alleine und nicht zu zweit – ist es zu voll dort, verlassen Sie bitte den Platz", rät der Leiter des Krisenstabs. "Verhalten Sie sich auch in den Supermärkten so, dass der Abstand und damit der Infektionsschutz funktioniert."

Heuer erinnert daran, dass mit "bewusstem Handeln" die besonders gefährdeten Gruppen wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächten Immunsystemen geschützt werden soll.

Zahl der Erkrankten sinkt erneut

Unterdessen ist am Dienstag die Zahl der nach offizieller Statistik aktuell noch mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Münster erneut gesunken ist. "Das ist das erfreuliche Zwischenergebnis der Abstandsregel, aber auch des unermüdlichen Einsatzes Vieler in Krankenhäusern, in der Pflege und anderenorts", folgert Heuer.

Die Zahl aller seit Ende Februar gemeldeten Corona-Fälle ist im Stadtgebiet auf 598 gestiegen. Davon sind 386 Patienten wieder gesundet. Insgesamt sechs mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind verstorben. Damit gelten aktuell 206 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Am Vortrag galten 224 Menschen als infiziert.

21 Patienten auf Intensivstationen

Die Krankenhäuser behandeln zur Zeit 36 Corona-Patienten, davon 21 auf Intensivstationen. Aktuell müssen 16 Corona-Patienten beatmet werden. Am 8. April um 15 Uhr waren auf den Intensivstationen der Stadt 83 Betten frei. Am Vortrag hatte die Stadt noch 109 freie Betten auf Intensivstationen gemeldet.

Auch am Dienstag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster Kontrollen vor: Bei insgesamt 180 Kontrollen wurden 66 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.