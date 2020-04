Spargel-Saison startet wegen Coronavirus mit weniger Helfern

Dass die Ernte für die Spargelbauern in diesem Jahr durch die erschwerten Bedingungen mehr kostet, wird sich möglicherweise auch auf den Preis auswirken. Derzeit liegen die Preise der münsterischen Bauern zwischen sieben und 15 Euro pro Kilo – je nach Qualitätsklasse. „Am Anfang der Saison ist es immer teurer, zur Mitte sinkt der Spargelpreis. Ob er in diesem Jahr so niedrig wird, wie sonst, müssen wir abwarten“, sagt Lena Breitenfeld vom Spargelhof Spielbrink. Auch Heike Lütke Laxen vom gleichnamigen Hof sagt: „Es kann schon sein, dass es teurer wird.“