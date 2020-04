Mit dem Geld seien vor allem Atemschutzmasken gekauft und dem deutschen Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt worden. Die Bundesregierung habe sie nach Deutschland fliegen lassen.

Einer der Mitinitiatoren ist Professor Dr. Xinzheng Zhang von der Nankai Universität im chinesischen Tianjin. Er war 2012 als Humboldt-Stipendiat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) zu Gast. Am Institut für Angewandte Physik der WWU forschte er in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Cornelia Denz zu nichtlinearer Photonik.

Gegenseitige Unterstützung

Xinzheng Zhang freue sich, sein ehemaliges Gastland auf diesem Wege unterstützen zu können, schreibt die Uni. „Die ganze Welt sollte gemeinsam agieren und sich unterstützen, um die Corona-Krise zu überstehen und die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten“, sagt er. Denz ist dankbar für das Engagement der Humboldt-Alumni. „Wer hätte gedacht, dass ein Humboldt-Netzwerk in diesen Zeiten zu einer Spende von China an Deutschland führt.“

Die Alexander von Humboldt-Stiftung fördert Wissenschaftskooperationen zwischen exzellenten ausländischen und deutschen Forscherinnen und Forschern. Als gemeinnützige Stiftung der Bundesrepublik Deutschland vergibt sie Forschungsstipendien und Forschungspreise, mit denen ausländische Wissenschaftler nach Deutschland kommen können, um ein selbst gewähltes Forschungsprojekt mit einem Gastgeber durchzuführen. Umgekehrt können Wissenschaftler aus Deutschland Forschungsprojekte im Ausland bei einem von weltweit mehr als 30 000 Alumni der Humboldt-Stiftung durchführen.