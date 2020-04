Münster -

Mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben, ist in Zeiten des Coronavirus gar nicht so einfach. Und gerade an den Osterfeiertagen möchten viele ihre Freunde und Verwandten sehen – und sei es nur per Video. Wohl dem, der die passende Technologie zu Hause hat. Wer diese jedoch nicht hat, dem möchten zwei münsterische Start-ups jetzt helfen.