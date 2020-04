Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Ostersonntag (17 Uhr) auf Ostermontag (4.15 Uhr) in eine Bäckerei an der Waldeyerstraße ein. Die Diebe hebelten vergeblich an der doppelflügeligen Eingangstür, sie öffneten daher im Anschluss gewaltsam eine Seitentür, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Aus der Bäckerei entwendeten die Eindringlinge drei Rumkugeln und flüchteten mit der ungewöhnlichen Beute in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 2750 entgegen.