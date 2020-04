Studienbetrieb in der Corona-Krise

Münster -

Von Karin Völker

Der Lehrbetrieb an den Hochschulen startet in der Woche nach Ostern rein digital. Uni-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels zeigt im Interview mit unserer Zeitung Verständnis, dass das in vielfacher Hinsicht keine einfache Situation ist.