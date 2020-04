Gleich fünf Mal wurde am langen Oster-Wochenende in Hiltrup eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die eventuell etwas Auffälliges beobachtet haben.

Zwischen Samstag um 12 Uhr und Montag um 12.30 Uhr brachen Unbekannte an der Westfalenstraße über ein Oberlicht in einen Friseursalon ein und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Zwei Friseurgeschäfte

Zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) warfen unbekannte Täter an der Moränenstraße einen Stein gegen die Scheibe eines weiteren Friseurgeschäftes und hebelten an der Tür. Ohne in den Laden einzudringen, flüchteten die Unbekannten.

An der Straße "Hohe Geest" schmissen Diebe zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (11.30 Uhr) einen Stein gegen die Eingangstür und stiegen durch das Loch in die Räume. Mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag verschwanden die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Alarmanlagen ausgelöst

Durch Aufhebeln von Türen brachen Täter am späten Sonntagabend zwischen 23 und 23.40 Uhr am Rilkeweg in eine Einrichtung ein. Wenig später gab es auch an der Westfalenstraße einen Einbruch: In der Nacht zu Montag verschafften sich Einbrecher um 0.51 Uhr Zugang zu einem Supermarkt. In diesen beiden Fällen lösten Alarmanlagen aus. Am Rilkeweg schnappten sich die Täter noch einen geringen Geldbetrag, an der Westfalenstraße flüchteten die Einbrecher direkt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.