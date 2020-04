Zwei Männer haben am Samstagabend alkoholische Getränke aus einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, konnten Polizisten einen 46-Jährigen noch ganz in der Nähe des Tatorts stoppen.

Das Duo betrat den Verkaufsraum der Tankstelle am Samstagabend um 20.13 Uhr. Einer der beiden nahm laut einer Mitteilung zwei Bierflaschen aus einem Kühlschrank, der zweite ging Richtung Tresen. Als der Mann mit den Bierflaschen die Tankstelle verlassen wollte, ohne zu zahlen, sprach der Verkäufer ihn an. Der Dieb holte ein Pfefferspray hervor, sprühte es in Richtung des Angestellten und flüchtete. Sein Komplize schnappte sich noch Schnapsfläschchen aus der Auslage und rannte ihm in Richtung Hammer Straße hinterher.

Die alarmierten Polizisten fanden auf dem Fluchtweg das Pfefferspray, stellten an der Hammer Straße einen 46-Jährigen, auf den die Beschreibung des Angestellten passte und nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.