Auf der Umgehungsstraße Münster wird im Bereich der Wolbecker Straße von Freitag (17. April) ab 20 Uhr bis Samstag (18. April) bis etwa 20 Uhr nacheinander je eine Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt.

Wie die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Münsterland mitteilt, werden zur Herstellung des neuen Brückenüberbaus die vorhandenen Schutzwandelemente an der B51 im Bereich der Brücke der Wolbecker Straße durch neue Elemente ersetzt. Je nachdem, auf welcher Seite gerade gearbeitet wird, soll eine Fahrtrichtung (der eine Richtungsverkehr) auf der B51 verbleiben und die Gegenrichtung entsprechend umgeleitet werden.

Umleitung in Richtung Zentrum

Die alte Rampe von der Wolbecker Straße auf die B51 in Fahrtrichtung Warendorf wird während der eintägigen Arbeiten komplett gesperrt, wie es weiter heißt. Verkehrsteilnehmer, die von der B51 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Zentrum fahren wollen, müssen dann bereits am Albersloher Weg abfahren.

Zeitweise wird der Verkehr auf der B51 aus Richtung Warendorf kommend, nicht auf die Wolbecker Straße abfahren können. Für diesen Zeitraum muss die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Zentrum genutzt werden.