482 Corona-Patienten in Münster wieder gesund

Der Trend in Münster geht weiter: Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Fälle im Stadtgebiet ist am Mittwoch auf 622 gestiegen. Am Vortag hatte die Stadt 621 Corona-Fälle gemeldet. Am Mittwoch waren 482 Patienten wieder genesen. Zudem sind in Münster sieben Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben.

Damit gelten - Stand Mittwoch, 15 Uhr - 133 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Die Zahl der Menschen, die aktuell erkrankt sind, sinkt seit zwei Wochen fast ununterbrochen. Am Dienstag galten noch 157 Personen als erkrankt.

56 Corona-Patienten im Krankenhaus

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 56 Corona-Patienten behandelt, 21 von ihnen auf Intensivstationen. Wie die Stadt mitteilt, müssen derzeit 13 Corona-Patienten beatmet werden. Auf den Intensivstationen in Münster waren am Mittwoch 54 Betten frei.

Der kommunale Ordnungsdienst hat am Dienstag in Münster insgesamt 178 Kontrollen durchgeführt und dabei 47 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt.