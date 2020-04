Bei einem Sturz hat sich am frühen Mittwochabend ein Motorradfahrer in Münster schwer verletzt. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, war der 46-jährige Mann um 17.45 Uhr auf der Warendorfer Straße unterwegs. Laut Polizeibericht war er alkoholisiert, als er mit seinem Motorrad einen Alleinunfall hatte.

Der Mann war in Richtung Umgehungsstraße unterwegs, als er mit seinem Zweirad ins Schlingern geriet und stürzte. Polizisten gegenüber gestand er, vor der Fahrt Bier getrunken zu haben. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der 46-Jährige keinen Führerschein hat. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.