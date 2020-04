Drei unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag einen Mann am Ludgeriplatz überfallen. Sie raubten nach Angaben der Polizei um 14.30 Uhr den Rucksack des 49-jährigen Mannes aus Greven.

Der Mann unterhielt sich nach Angaben der Polizei mit einer Bekannten, als sich die drei Täter näherten. Einer von ihnen hielt dem 49-Jährigen von hinten ein Messer an den Hals und drohte ihm mit den Worten: "Gib Rucksack, sonst steche ich dich ab." Seine beiden Komplizen rissen ihm in dem Moment die Tasche vom Rücken. Alle drei flüchteten gemeinsam in Richtung Hammer Straße.

Die Täterbeschreibung

Die Räuber sind etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatten dunkle Haare und eine schmale Statur. Der Täter mit dem Messer sprach gebrochenes Deutsch, hatte seinen Mund mit einem schwarzen Gegenstand bedeckt, trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.