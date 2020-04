Zahl der Erkrankten sinkt auf 125

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Donnerstag auf insgesamt 625 angestiegen. Das hat die Stadt am Nachmittag vermeldet. Davon sind bereits 493 Patienten wieder gesund. Sieben Münsteraner sind bislang in der Folge der Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Für Donnerstag ergab sich daraus, dass aktuell noch 125 Menschen im Stadtgebiet als infiziert gelten. Diese Zahl ist seit mehr als zwei Wochen fast durchgängig rückläufig. Am Mittwoch waren noch 133 Menschen infiziert.

61 Verstöße gegen Anti-Corona-Vorgaben

33 Corona-Patienten werden aktuell in den münsterischen Krankenhäusern behandelt, 26 davon auf Intensivstationen. Nach Angaben der Stadt müssen 14 Corona-Patienten beatmet werden. Am Donnerstagnachmittag waren auf den Intensivstationen in der Stadt noch 73 Betten frei.

Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt ist derzeit täglich unterwegs, um die Einhaltung der Anti-Corona-Vorgaben zu kontrollieren. Bei 141 Kontrollen wurden am Mittwoch 61 Verstöße festgestellt.