Stadtbücherei in Münster bleibt geschlossen

Die Stadtbücherei in Münster bleibt wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Darüber hat die Bücherei am Donnerstagnachmittag ihre Kunden informiert. Nach den neuen Vorgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus dürfen Büchereien und Bibliotheken in Deutschland wieder öffnen.

Im Hintergrund wird laut der Mitteilung an die Kunden daran gearbeitet, dass die Büchereien und auch der Bücherbus schon bald wieder zur Verfügung stehen. Um Ausleihfristen, die ursprünglich bis zum 20. April verlängert worden waren, müssen sich die Kunden der Bücherei keine Sorgen machen, wie es weiter heißt. Die Leihfrist wurde noch einmal bis zum 3. Juni verlängert. Verlängerungs- oder Fristgebühren fallen nicht an.

Neue Regeln für die Rückgabe

"Um die Rückgabesituation zu entlasten, können Sie Ihre Medien ab dem 20. April während der Öffnungszeiten über die Außenrückgabe der Stadtbücherei am Alten Steinweg und die Rückgabekästen der Büchereien im Aaseemarkt, Gievenbeck und Kinderhaus zurückgeben", teilt die Stadtbücherei weiterhin mit.