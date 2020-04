Im Zuge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regelungen zur Reduzierung sozialer Kontakte setzt auch das Hauptzollamt Münster auf weitere Schutzmaßnahmen durch einen eingeschränkten Publikumsverkehr.

Vorrangig betroffen seien die Kfz-Steuerstellen in Münster und Rheine sowie die Postabfertigung der Zollämter in Bocholt, Coesfeld und Rheine, weiterhin das Zollamt Eulerstraße (derzeit angesiedelt in den Räumlichkeiten des Hauptzollamtes Münster am Linus-Pauling-Weg) sowie das Zollamt Flughafen am FMO , wie das Hauptzollamt mitteilt.

Anmeldung per E-Mail

Um den Publikumsverkehr auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren, sollten sich Bürger mit den genannten Stellen vorrangig per E-Mail in Verbindung setzen. In dringenden Fällen sei ein persönliches Vorsprechen nach Terminvereinbarung – telefonisch oder per E-Mail – weiterhin möglich.

Für Postsendungen aus einem Nicht-EU-Land sollte aktuell vorrangig die Postabfertigung von zu Hause genutzt werden. Für Paketsendungen besteht aufgrund der Corona-Krise auch über einem Wert von 1000 Euro hinaus die Möglichkeit der „Postabfertigung von zu Hause“, heißt es. Der Paketempfänger gibt eine Erklärung ab, die als Zollanmeldung gewertet wird.

Die Kfz-Steuerstellen des Hauptzollamtes Münster und die Zollämter im Bezirk sind wie folgt erreichbar: Hauptzollamt Münster (Kfz-Steuerstelle Münster): 0251/4814 0 und kfz-steuer.hza-muenster@zoll.bund.de, Hauptzollamt Münster (Kfz-Steuerstelle Rheine): 05971/9910 0 und kfz-steuer.rheine@zoll.bund.de, Zollamt Bocholt (Postabfertigung und Kfz-Steuer): 02871/2170 0 und poststelle.za-bocholt@zoll.bund.de, Zollamt Coesfeld (Postabfertigung und Kfz-Steuer): 02541/8008 0 und poststelle.za-coesfeld@zoll.bund.de, Zollamt Eulerstraße, Münster (Postabfertigung): 0251/48140 sowie poststelle.za-eulerstrasse@zoll.bund.de. Weitere Informationen gibt es online.