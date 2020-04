Zukunftsängste, Sorgen, Spannungen – die Coronakrise belastet viele. Dr. Laura Best , Leiterin der Beratungs-, Mediations- und Coachingsambulanz (BMC-Ambulanz) der FH Münster beobachtet aber nicht nur das, wie es in einer Mitteilung heißt: „Wir nehmen verstärkt auch das Bedürfnis nach Selbstklärung wahr.“ Einige Menschen beschäftigen sich jetzt intensiv mit den Veränderungen durch die Krise und fragen sich zum Beispiel, ob sie in ihrem Beruf noch richtig sind oder welche Schwerpunkte sie in ihrem Leben überhaupt setzen möchten. „So betrachtet kann die Krise also auch eine Chance sein“, sagt Best. Die BMC-Ambulanz hat ein kostenloses Online-Angebot für Betroffene gestartet.

„Wer Redebedarf hat, kann einen Termin für ein Gespräch vereinbaren – entweder telefonisch oder per Videokonferenz“, erklärt Best. Auf der anderen Seite sitzen Berater, Mediatoren, Coaches – allesamt aus den höheren Semestern des weiterbildenden Masterstudiengangs Beratung Mediation Coaching (MA BMC). „Es haben sich zahlreiche unserer Studierenden gemeldet und sich sofort bereit erklärt, mitzumachen.“

Die BMC-Ambulanz ist seit vier Jahren fester Bestandteil des Masterstudiengangs. „Unsere Studierenden führen unter Begleitung hauptamtlicher Lehrender echte Beratungs-, Mediations- und Coachingsprozesse durch. Dadurch wenden sie ihr erworbenes Wissen sofort an und helfen anderen“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Dirk Waschull.

Normalerweise richtet sich das Beratungsangebot ausschließlich an Studierende der FH Münster sowie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Institutionen, die mit der Ambulanz kooperieren. „Jetzt, in der Coronakrise, zeigen auch wir gesellschaftliche Solidarität und öffnen kostenlos die BMC-Ambulanz für alle Menschen aus Münster und der näheren Umgebung“, so Waschull. Allerdings biete das Team keine Fachberatung zu den verschiedenen Leistungen des Staates im Rahmen der Coronakrise und keine therapeutische Unterstützung an. „Wir wollen auch keine Konkurrenz zu privaten Anbietern sein. Auch deshalb gilt unser Angebot nur für die Dauer der Coronakrise“, macht Best deutlich.

Termine können per E-Mail unter best@fh-muenster.de bei Dr. Laura Best sowie dienstags von 9 bis 11 Uhr sowie donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr unter 0251 83-65775 vereinbart werden.