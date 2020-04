Münsternetz, eine Tochterfirma der Stadtwerke Münster , beginnt am Montag (20. April) mit den Bauarbeiten für eine Fernwärmeleitung an der Kreuzung von Hafenstraße und kleiner Bahnhofsstraße. Das hat Sperrungen zur Folge.

Laut einer Mitteilung der Stadtwerke fällt für voraussichtlich zwei Wochen im ersten Bauabschnitt eine Fahrspur der Hafenstraße in Richtung Ludgerikreisel weg. Auch die Abbiegespur in Richtung Hauptbahnhof wird verkürzt. Auf der kleinen Bahnhofstraße wird die Fahrbahn verschwenkt. Fußgänger und Radfahrer werden in der Hafenstraße auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Baustelle vorbeigeführt.

Weitere Bauabschnitt folgen

Die Arbeiten dienen der Erweiterung des Fernwärmenetzes und der Versorgung eines Gebäudes mit klimafreundlicher Fernwärme aus dem nahen GuD-Kraftwerk im Hafen.

Münternetz nutzt das aktuell aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen geringere Verkehrsaufkommen und realisiert die geplante Baumaßnahme kurzfristig. Weitere Bauabschnitte werden folgen. Das Unternehmen bittet um Verständnis für die Verkehrseinschränkungen.