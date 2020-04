Abschlussjahrgänge erobern die Klassenräume zurück

Nach der Ansage aus dem Schulministerium vom Donnerstag kommt in Münsters Schulen wieder richtiges Leben. Rund 2000 Jugendliche, die in diesem Jahr entweder das Abitur oder einen Abschluss nach Klasse 10 machen, haben ab Donnerstag (23. April) wieder das Recht auf prüfungsvorbereitenden Unterricht in ihren Schulen. Hinzu kommen rund 5500 Schüler, die in den Berufskollegs vor einem Abschluss stehen.

Die Stadt Münster als Schulträger und die Schulen versuchen nun, einen bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten, erklärt Schuldezernent Thomas Paal . Speziell bei den Berufskollegs gehe es auch um einen „gestaffelten Unterrichtsbeginn“, um zu verhindern, dass es in Bahnen und Bussen in Stoßzeiten zu Enge komme„Viele Schüler der Berufskollegs kommen aus dem Umland“, erläutert Paal, der sich wünscht, das Land würde das Tragen von Mundschutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln anordnen.

Unterricht ist freiwillig

Hendrik Snethkamp , Leiter des Ratsgymnasiums, erwartet am Donnerstag bis zu 95 Abiturienten. „Die Teilnehme am Unterricht ist freiwillig“, stellt er klar. Gleichwohl erwartet er nach den bisherigen Rückmeldungen die meisten angehenden Abiturienten, die sich in ihren Prüfungsfächern noch einmal direkt von ihren Lehrern vorbereiten lassen wollen, wie Snethkamp sagt, der auch Sprecher der münsterischen Gymnasialleiter ist.

Die Unterrichtsvorbereitungen haben die Gymnasien miteinander abgestimmt, schon allein, weil es vielfältige Kooperationen in der Oberstufe gibt. Ein hinreichender Abstand in den Räumen könne garantiert werden, sagt Snethkamp: „Außer den Abiturienten sind ja keine anderen Schüler da.“

Simulation von Prüfungen

Kurse mit einer größeren Teilnehmerzahl können sich auf mehrere Räume aufteilen, die Lehrkräfte wechseln dann die Klassenzimmer und besprechen sich auch mit den einzelnen Jugendlichen. Aufgaben aus Probeklausuren, die Simulation von mündlichen Prüfungen, individuelle Beratung und vereinzelt auch das Nachschreiben von Vorklausuren stehen nun auf dem Programm. Die Abiturprüfungen starten am 12. Mai mit den Klausuren in den Naturwissenschaften.

Weitaus problematischer als den Wiederbeginn des Unterrichts der älteren Schülern sieht Thomas Paal den Betrieb in den Grundschulen, die ab dem 4. Mai neben den Kindern in der Notbetreuung wieder zunächst ihre Viertklässler empfangen sollen. Abstand halten, gründliches Händewaschen: „Viel leichter gesagt als getan“, beschreibt Paal dies als „Herausforderung – freundlich ausgedrückt.“