Coronavirus: Achter Todesfall in Münster

Ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient, der zuvor schon wegen einer anderen schweren Erkrankung in Behandlung war, ist im Alter von 82 Jahren in einem münsterischen Krankenhauses verstorben. Das teilte die Stadt am Sonntagnachmittag mit. Den Angehörigen der Verstorbenen spricht Oberbürgermeister Markus Lewe sein Beileid aus. Damit steigt die Zahl der im Zusammenhang im einer Corona-Erkranung in Münster verstorbenenen Patienten auf acht.

Derzeit sind im Stadtgebiet 609 Corona-Fälle dokumentiert (Stand 19. April, 15 Uhr). Diese Zahl berücksichtigt ab heute gemäß neuer Empfehlungen unter anderem des Robert Koch-Institutes nur noch labordiagnostisch bestätigte Fälle, woraus sich eine geringere Zahl als am Vortag (633) ergibt. Bislang wurden auch einige wenige Fälle mitgezählt, die vom jeweils behandelnden Arzt vorerst nur epidemiologisch und ohne Labordiagnose bestätigt worden waren, heißt es von der Stadt.

503 Patienten sind wieder gesund

In den 609 Corona-Fällen sind 503 Patienten wieder genesen. Acht mit dem Coronavirus infizierte Münsteranerinnen und Münsteraner sind verstorben. Damit gelten aktuell 98 Personen im Stadtgebiet als infiziert.

Die münsterischen Krankenhäuser behandeln derzeit 34 Corona-Patienten, davon 17 auf Intensivstationen. Zwölf Corona-Patienten müssen aktuell beatmet werden. Der kommunale Ordnungsdienst hat am Samstag bei 140 Kontrollen insgesamt 44 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.