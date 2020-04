Ungewöhnliche Mahnwache in ungewöhnlichen Zeiten: Vergangenen Freitag veranstaltete " Fridays for Future " in Münster eine Online-Mahnwache, an der sich nach Angaben der Gruppe zahlreiche Interessierte beteiligten.

Das Organisationsteam blickt erfolgreich auf die Aktion zurück. "Es war schön, wieder gemeinsam ein Zeichen für Klimagerechtigkeit und Solidarität zu setzen", sagt Mitorganisatorin Marlena Grab in einer Pressemitteilung von "Fridays for Future".

Nächste Online-Mahnwache am 1. Mai

Wegen der Corona-Krise und den damit untersagten Großveranstaltungen gibt es aktuell weder Mahnwachen vor dem Rathaus, noch Großdemonstrationen. Das Format der Online-Mahnwache soll laut der Mitteilung bereits am 1. Mai wiederholt werden. Der Link zur Onlineveranstaltung wird auf www.fff-muenster.de und in sämtlichen Social-Media-Kanälen verfügbar sein.

Eindrücke von der Online-Mahnwache am vergangenen Freitag gibt es zudem auf dem Youtube-Kanal von "Fridays for Future" in Münster.

Die Farbe Grün öffentlich zeigen

Auch am kommenden Freitag (24. April) wird "Fridays for Future" wieder aktiv sein, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Pünktlich zum internationalen Klimaaktionstag am 24. April finden online und dezentral mehrere Veranstaltungen statt.

Alle klimainteressierten Menschen sind eingeladen, die Farbe Grün öffentlich zu zeigen, in dem sie grüne Kleidung tragen oder grüne Stoffe aus dem Fenster hängen. Unter dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima können zudem Protestfotos von Demoplakaten geteilt werden. Außerdem gibt es laut der Mitteilung eine deutschlandweite Liveübertragung von "Fridays for Future".