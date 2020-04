In Zeiten von Corona sind kreative Ideen gefragt und Schutzmasken allerorten Mangelware. Der Münsteraner Inner Wheel Club Münster-Prinzipal hat von beidem reichlich. Die Apothekerin Birgit Blümel, selbst im Inner Wheel Club Prinzipal, hatte die Idee zusammen mit der Polsterei Schwarte (Telgte), den Steintor-Apotheken in Telgte und der Stifts-Apotheke in Freckenhorst um ein Masken-Projekt ins Leben zu rufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Erlös der gemeinsamen Aktion soll dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, Sternenland, in Telgte zu Gute kommen.

Die nähkundigen Frauen des Clubs und die Polsterei Schwarte haben mit großem Engagement bereits über 900 Mund-Nase-Masken in Heimarbeit fertiggestellt, heißt es. Wer mit der Nähmaschine nicht so vertraut sei, engagiere sich beim Aufbau der fast schon professionellen Logistik des Maskenprojektes, angefangen beim Organisieren von Materialien. Dabei leiste die Polsterei Schwarte durch Rohstoffspenden besonders wertvolle Unterstützung. Insbesondere die Beschaffung von geeigneten Gummibändern sei sonst ein echtes Problem geworden, seien sie doch nach Toilettenpapier und Nudeln als Folge des Masken-Nähbooms zum echten Mangelprodukt geworden.

Schon 4500 Euro gespendet

Einige Freundinnen setzen sich laut den Organisatoren aufs Fahrrad und verteilen in ganz Münster die Materialien an die Näherinnen und holen fertige Masken wieder ab. Der Vertrieb der Masken schließlich erfolgt in Kooperation mit den Steintor Apotheken in Telgte und der Stifts Apotheke in Freckenhorst, die mit großen Aufstellern darauf hinweisen, dass Masken gegen eine Spende erworben werden können.

Den Frauen des Münster-Prinzipal Clubs sei gerade in der Corona-Krise Hilfsbereitschaft und soziales Engagement als ein Fundament aller Inner Wheel Clubs wichtig. Deshalb hätten sie gemeinsam entschieden, den Erlös ihrer Aktion der gemeinnützigen Einrichtung zukommen zu lassen. Nach dem derzeitigen Zwischenstand des Projektes sei bereits eine Spendensumme von rund 4 500 Euro zusammen, für die die Inner Wheelerinnen „allen Spendern und Kooperationspartnern herzlich danken“. Das Projekt läuft weiter.