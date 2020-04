Wenn Sally Perel die Aula einer Schule betritt, wird es schlagartig still. Der Mann, der gebürtig aus Peine stammt, beeindruckt die Jugendlichen bereits durch sein freundliches, lächelndes Auftreten. Alle Anwesenden sind gespannt auf die „besondere Geschichtsstunde“, wie Perel selbst sagt, in der es um die Ausgrenzung, Verfolgung und die Ermordung von jüdischen Mitbürgern durch die Nationalsozialisten geht. Sally Perel erzählt dabei seine eigene Geschichte, die er als „Hitlerjunge Salomon“ erlebt hat.

Seit einigen Jahren folgt Sally Perel dabei auch der Einladung aus dem Münsterland und macht in Schulen in Münster und Umgebung Halt. Anfang März wäre es erneut soweit gewesen. Aufgrund der Entwicklungen durch die Ausbreitung des Coronavirus mussten jedoch alle Begegnungen mit Sally Perel abgesagt werden, wie es in einer Pressemitteilung der Schulen heißt.

Gruß zum 95. Geburtstag

Die organisierenden Lehrerinnen und Lehrer der Schulen aus Münster und Umgebung beteiligen sich stattdessen an einer besonderen Aktion, die anlässlich des 95. Geburtstags von Sally Perel ins Rollen gebracht wurde: Zahlreiche Geburtstagsgrüße sollen ihn heutigen Dienstag in seiner Wohnung in Israel aus ganz Deutschland erreichen.

An den entfallenen Lesungen und diesem bebilderten Geburtstagsgruß sind folgende Schulen beteiligt: Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup, Marienschule, Anne-Frank-Berufskolleg, Graf-Adolf-Gymnasium Tecklenburg, Profilschule Ascheberg, Comenius-Gymnasium Datteln und Städtisches Gymnasium Selm. Ebenfalls gratulieren Anne Schmidt vom Friedensbüro bei Münster Marketing und Stefan Querl vom Geschichtsort Villa ten Hompel – sie hoffen, dass die Lesungen so bald wie möglich nachgeholt werden können.

Einsatz gegen Ausgrenzung

Perel sei es wichtig, so lange seine Gesundheit ihm dies ermögliche, von seinem Überleben als „Hitlerjunge Salomon“ zu erzählen und sich für ein friedliches, tolerantes Miteinander, gegen Ausgrenzung und Antisemitismus und für die Demokratie einzusetzen.

Schüler würden durch die Begegnung mit der Wahrheit zu neuen Zeitzeugen, heißt es.