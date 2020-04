Zu zweit allein zu Hause, keine Freizeitunternehmungen mit Dritten, keine beruflichen Termine, vielleicht zusätzlich Existenzsorgen oder die Beschäftigung der mit „eingesperrten“ Kindern: Die wegen der Corona-Krise geltenden Einschränkungen können zur Belastungsprobe für Paare werden. Andrea Stachon-Groth , Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Münster, gibt Tipps, wie Paare gut durch die Zeit der „Paarantäne“ kommen und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen können.

„Danke für den Kaffee!“

„Ein erster Impuls ist häufig, den Ärger, Frust, schlechte Laune ungefiltert beim Partner rauszulassen“, sagt Stachon-Groth. Auf diese Weise für die eigene Entlastung sorgen zu wollen, sei zwar verständlich, aber „für den Erhalt einer liebevollen, sich gegenseitig unterstützenden Beziehung“ wenig förderlich. Stattdessen sei es sinnvoll, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Dabei sei aber das „Wie“ entscheidend. So rät Stachon-Groth, Wünsche statt Vorwürfe zu formulieren. Aus einem „schon wieder ist die Spülmaschine nicht eingeräumt“ solle besser ein „ich wünsche mir von dir, dass du dein Geschirr in die Spülmaschine stellst“ werden. Außerdem empfiehlt sie, gute Erfahrungen widerzuspiegeln: „Danke, dass du für uns Kaffee gekocht hast!“

Eheberaterin Andrea Stachon-Groth, gibt Krisen-Tipps. Foto: pbm

Freundlich um Verständnis bitten

Achtsamkeit für das Befinden des Partners sei ebenfalls wichtig. Umgekehrt solle man die eigenen Bedürfnisse benennen. „Sagen Sie konkret, was Sie sich von der Partnerin oder dem Partner wünschen, denn die können das nicht von der Stirn ablesen“, sagt Stachon-Groth. In diesem Sinne dürfe man auch freundlich um Verständnis bitten, wenn man gerade Ruhe brauche und erst später reden wolle. Das sei besser als ein harsches „Lass mich in Ruhe!“.

Letztlich sei es entscheidend, im Gespräch zu bleiben. Selbst, wenn man den ganzen Tag miteinander verbracht habe: „Bleiben Sie neugierig, offen und interessiert“, rät Andrea Stachon-Groth. Und schließlich sei bei allem ein liebevoller Umgang miteinander wichtig, sowohl in Gesten als auch in Worten: „Eine Umarmung zwischendurch tut gut, und ein liebevoller Umgangston ist Balsam für die Seele, nicht nur für die des Partners, auch für die eigene. Gerade in Stresszeiten“, sagt die Expertin.