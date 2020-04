Arena-Umbau für bis zu 47,8 Millionen Euro

Die am Montag veröffentlichte Machbarkeitsstudie für den Umbau des Preußenstadions sowie die Entstehung eine Nachwuchsleistungszentrums im Sportpark Berg Fidel wurden von dem Büro Albert Speer + Partner aus Frankfurt vorgelegt. Bereits in der Ratssitzung am 13. Mai soll über eine Beschlussvorlage für den Bau von zwei neuen Trainingsplätzen auf der Brachfläche im südlichen Stadionbereich abgestimmt werden. Dann wird auch die Studie dem Rat vorgestellt.

Oberbürgermeister Markus Lewe sagt: „Wir sind auf unserem Weg so weit wie noch nie zuvor.“ Und erhielt Unterstützung von Preußen-Präsident Christoph Strässer: „Wir wissen, auch jetzt werden noch nicht sofort die Bagger rollen – aber der Weg dorthin wird kürzer.“ In der Studie geht es um einen geschlossenen Baukörper, Lärmbelastungen werden so verringert. Die Kapazität beträgt bis zu 20 000 Zuschauer. Die 2009 in Betrieb genommene Haupttribüne bliebe bestehen, die übrigen drei Tribünenbereich würden neu erstellt und an das Spielfeld heranrücken.

Mit Spannung erwartet war das Investitionsvolumen, das sich je nach Entwicklungsbaustein zwischen 37,4 und 47,8 Millionen Euro belaufen soll. Nächste Schritte wäre nun die Ausschreibung eines Architekten-Wettbewerbs sowie Abstimmung über die Finanzierungsmöglichkeiten.