Schulen sind auf Neustart vorbereitet

Nach fünf Wochen Schließung und Ferien gehen am Donnerstag (23. April) auch in Münster die ersten Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule. Ein flächendeckender Unterrichtsbeginn ist nach Vorgaben der Landesregierung frühestens im Mai vorgesehen. Aber für die Abschlussjahrgänge der zehnten Klassen sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs gilt ab Donnerstag wieder die Schulbesuchspflicht. Angehende Abiturientinnen und Abiturienten sollen die Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht in Schulgebäuden bekommen.

Um den Corona-Schutz bestmöglich zu gewährleisten, hat die Stadt Münster laut einer Pressemitteilung etliche Maßnahmen getroffen. Schulamtsleiter Klaus Ehling : "Schon während der vergangenen Wochen wurden die Schulgebäude trotz der nur geringen Nutzung intensiv gereinigt." Zudem habe die Stadt Münster veranlasst, dass bei der Reinigungsroutine ab Donnerstag vor allem eine gründliche Reinigung aller Handkontaktflächen sichergestellt sei. Dazu gehören zum Beispiel Türklinken, Treppengeländer und Tischoberflächen.

Tägliche Kontrolle der Hygienemaßnahmen

Für die Reinigung von Tastaturen werden Reinigungstücher bereitgestellt. Die Reinigung von Lehrmaterial und Spielzeug nehmen die Nutzer jeweils selbst vor. Ehling: "Wir gehen davon aus, dass von den Schulgebäuden und ihrer Ausstattung aufgrund der erhöhten Reinigungsanstrengungen wenn überhaupt nur ein sehr geringes Infektionsrisiko ausgeht."

Zumal innerhalb der Gebäude die Möglichkeiten zur Handreinigung und Desinfektion verstärkt und wo nötig mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ergänzt worden sind. "Es erfolgt zudem eine tägliche Kontrolle und Dokumentation der Hygienemaßnahmen durch die Hausmeister", so Ehling.

Abstandsgebot als wichtigster Baustein

In Absprache mit den Schulen soll erreicht werden, den Tagesbeginn der Unterrichtszeiten weitgehend zu entzerren, um die Belastungen bei der Benutzung der Busse und Bahnen bestmöglich zu reduzieren. Die Schülerschaft ist aufgerufen, den Schulweg nach Möglichkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder eigenen Motorfahrzeugen zurückzulegen.

Die wichtigsten Infos zur Maskenpflicht in Münster 1/8 Die Stadt Münster hat als erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht eingeführt. Sie gilt ab dem 27. April. Doch wo werden die Masken überall zur Pflicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: Foto: dpa

Wann muss ich die Maske tragen? Immer dann, wenn eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder erbracht wird und der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, müssen Nase und Mund bedeckt werden. Foto: dpa

Wo muss ich die Maske tragen? Die Maskenpflicht gilt beim Einkaufen, im öffentlichen Personennahverkehr und in städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr, teilt die Stadt mit. Also zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften, auf dem Markt, in der Bank, in Möbelhäusern, in Bussen, im Bürgerbüro Mitte, in der Kfz-Zulassungsstelle, im Jobcenter und im Sozialamt. Foto: dpa

Wer muss eine Maske tragen? "Betroffen von der Verpflichtung sind alle Personen ab Vollendung des fünften Lebensjahres", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Foto: dpa

Welche Art von Maske muss ich tragen? Grundsätzlich gilt es, Mund und Nase zu verdecken. Dafür können laut Stadtverwaltung OP-Masken genutzt werden, wie sie zum Beispiel in Apotheken erhältlich sind. Doch auch selbstgenähte Masken, Tücher oder Schals können zum eigenen wie auch zum Schutz der Mitmenschen genutzt werden. Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs, bittet sogar darum, zertifizierte Masken Krankenhäusern, Arztpraxen, der Pflege oder dem Rettungsdienst vorzubehalten. Foto: dpa

Was passiert, wenn ich keine Maske trage? Wer keine Maske trägt, darf aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Es ist vorerst allerdings nicht vorgesehen, Bußgelder zu verhängen. Foto: dpa

Welche Regelung gibt es für Schulen? Besonders an die Schülerinnen und Schüler, die ab kommenden Donnerstag (23. April) zur Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurückkehren, richtet sich die Bitte des Krisenstabs, schon ab diesem Datum in Bus und Bahn eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Foto: Stadtwerke Münster

Wie kann ich mir eine Maske selbst nähen? Die Stadt Münster hat auf ihrer Homepage eine Nähanleitung in gleich mehreren Sprachen veröffentlicht. Zudem gibt es auch Videos im Netz, in denen das Nähen erläutert wird. Foto: dpa

Das Abstandsgebot von 1,50 Metern bleibt auch im Schulalltag der vorerst wichtigste Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Realistischerweise wird sich dieser Abstand im Schulbetrieb aber nicht durchgängig umsetzen lassen. "Eine Mund-Nasen-Bedeckung stellt deshalb eine wichtige Ergänzung zum Infektionsschutz dar", erklärt Ehling.

Appell zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz

Die Lehrerkollegien, Mitarbeiter, Schüler sowie ihre Eltern werden deshalb dazu aufgerufen, eine solche Mund-Nasen-Bedeckung zu nutzen, wenn die Abstände nicht sicher eingehalten werden können. Die Schulträger gehen davon aus, dass alle Betroffenen sich selbstständig mit entsprechenden Masken, Tüchern oder Schals ausrüsten. Trotzdem werden die Schulen im Rahmen der Möglichkeiten ebenfalls behelfsweise Mund-Nasen-Bedeckungen vorhalten, die bei Bedarf ausgegeben werden können.

Ehling: "Die Regelung für den laufenden Schulbetrieb obliegt den Schulleitungen. Es wird empfohlen, in allen Bewegungs- und Begegnungsbereichen, also generell außerhalb der Klassenräume, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend vorzuschreiben." Die Mittagsverpflegung in den Schulen wird frühestens ab dem 4. Mai wieder aufgenommen.