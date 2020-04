Bereits am vergangenen Samstag wurde ein Mann am Aasee von zwei Unbekannten geschlagen. Der 30-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinen Inlinern am Aasee unterwegs, als ihm auf Höhe der Mecklebecker Straße zwei Radfahrer mit einem Kinderfahrradanhänger entgegen kamen. Der Inlineskater bremste ab, kam dabei jedoch ins Straucheln und stieß gegen die Fahrradanhänger. Dieser kippte dabei auf die Seite.

Das darin sitzende Kind habe laut Polizeibericht angefangen zu weinen. Die Radfahrer - eine Frau und ein Mann - stiegen ab. Unvermittelt schlugen und traten sie auf den 30-Jährigen ein. Passanten eilten dem Inlineskater zur Hilfe, die Radfahrer flüchtete.

Beschreibung der Radfahrer

Beide waren auf Trekkingrädern unterwegs, sind zwischen 35 und 45 Jahren alt und hatten eine normale Statur. Der Mann hatte kurze schwarze Haare. Der Fahrradanhänger war türkis-blau. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den hilfsbereiten Passanten, weiteren Zeugen und dem flüchtenden Paar. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.