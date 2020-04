Gastmutter berichtet aus der befreundeten Geisterstadt

Münster hat Partner weltweit. Auch die Menschen in Münsters Partnerstädten sind von der Corona-Pandemie betroffen. Dennoch werden laut einer Pressemitteilung die Verbindungen zwischen Münster und den zehn befreundeten Kommunen weiter gepflegt, auch wenn gemeinsame Veranstaltungen abgesagt werden mussten und persönliche Kontakte nicht möglich sind.

Die Mitarbeiterinnen des Internationalen Büros im Amt für Bürger- und Ratsservice erhalten regelmäßig Informationen aus den Partnerstädten. In einer Reihe soll ein Blick auf die aktuelle Situation vor Ort geworfen werden. Die erste und älteste Partnerstadt Münsters ist seit 1957 York.

Ausgangssperre bis 7. Mai

Mit der gut erhaltenen Altstadt, vielen historischen Gebäuden und dem „ York Minster “, der größten mittelalterlichen Kirche Englands, aber auch als Touristen- oder Shopping-Ziel und Ort zahlreicher Festivals, sei das öffentliche Leben in York durchaus mit dem Münsters vergleichbar, heißt es. 8,2 Millionen Besucher habe die Stadt üblicherweise.

In Großbritannien wurde wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre bis zum 7. Mai verhängt. Die Briten sollen das Haus nur noch verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Einmal am Tag ist ein Spaziergang, eine Joggingrunde oder eine Fahrradtour erlaubt. Die Schulen sind nach aktuellem Stand noch bis zum 11. Mai geschlossen.

„ Sobald wie möglich möchten wir natürlich auch unsere Freunde und Freundinnen in Münster wieder treffen. " Margaret Davies

Janet Tregoning, eine Gastmutter in der Partnerstadt, berichtet, dass York wie eine Geisterstadt wirke, was sich „sehr merkwürdig anfühlt“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung arbeiteten, wenn möglich, zu Hause. An Sitzungen, die tatsächlich stattfinden müssten, dürften maximal fünf Personen teilnehmen. Für alle weiteren gelte: telefonieren oder skypen. Das werde durchaus positiv gesehen, so übten sich alle Kollegen in den aktuellen technischen Möglichkeiten.

Alle Yorker hoffen, sagt sie, dass der Alltag – wenn auch schrittweise – bald wieder zurückkehrt und sie den Sommer in ihrer Stadt genießen können. „Und sobald wie möglich möchten wir natürlich auch unsere Freunde und Freundinnen in Münster wieder treffen“, schreibt Margaret Davies von der Stadtverwaltung York.