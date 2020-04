Keine erhöhte Nachfrage in den Frauenhäusern

Münster -

Von Karin Völker

Wochenlang im eigenen Haushalt mit den dazugehörigen Menschen isoliert: In gewaltbelasteten Familien könne das zu gefährlichen Eskalationen führen, warnen Experten in de Corona-Krise. In den beiden Frauenhäusern sind alle Plätze vergeben – aber das war schon vor der Krise nicht anders.