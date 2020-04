Einsatz gegen den Eichenprozessionsspinner beginnt

Mit Biozid-Sprüheinsätzen an rund 4000 Eichen im gesamten Stadtgebiet beginnt die Stadt Münster in diesem Jahr mit der vorsorglichen Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Ab Montag (27. April) wird eine beauftragte Fachfirma das Biozid "Forey ES", mit dem die Stadt im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht hat, an 130 Standorten ausbringen. Voraussichtlich eine Woche werden die Fachkräfte laut einer städtischen Pressemitteilung im Einsatz sein.

Der Zeitpunkt ist mit Bedacht gewählt worden und orientiert sich unter anderem am aktuellen Entwicklungsstand der Raupen. "Wir setzen auch darauf, dass die Nächte bis Ende April noch etwas wärmer werden", erläutert Stadtförster Hans-Ulrich Menke . "Denn dann fressen die nachtaktiven Raupen mehr und nehmen das Biozid besser auf."

Erfolgsquote von bis zu 90 Prozent

Die voraussichtliche Erfolgsquote von 70 bis 90 Prozent sei von vielen Parametern wie Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer, Wind und Dauer der Raupenschlupfphase abhängig und könne dadurch auch geringer ausfallen.

Was man über den Eichenprozessionsspinner wissen sollte 1/7 Im Münsterland breitet sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr besonders aus. Der Körper der bis zu fünf Zentimeter langen Raupe ist mit gefährlichen Brennhaaren übersät. Die Raupe ist an einem schwarz-braunen Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Hauptsächlich an Eichen, manchmal aber auch an Hainbuchen spinnen die Raupen ihre Nester. Foto: Michael Schwakenberg

Aus Gelegen von 100 bis 200 Eiern schlüpfen Anfang Mai kleine Larven, die bis zur Verpuppung fünf bis sechs Stadien durchlaufen. Nach der Verpuppung ist das Tier ein brauner, unscheinbarer Nachtfalter. Foto: Bodo Marks (dpa)

Im „Gänsemarsch“ gehen die Raupen auf die Suche nach Nahrung – bevorzugt Eichenblätter. Durch diese „Prozession“ sind die Tiere zu ihrem Namen gekommen. Foto: Peter Roggenthin (dpa)

Ab dem dritten Stadium entwickeln sich bei den Larven Brennhaare mit Widerhaken, die ein Nesselgift (Thaumetopoein) enthalten. Bei unmittelbarem Kontakt kann das zu Hautentzündungen führen, bei empfindlichen Menschen auch zu allergischen Reaktionen. Typische Symptome sind Juckreiz, Hautrötung und Bläschen. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen ab. Foto: Bernd Schäfer

Wer ein Nest entdeckt, sollte es deshalb nicht anfassen, sondern eine Fachfirma mit der Entfernung beauftragen, raten Behörden. Foto: hbm

So sieht ein entferntes Nest aus. Hohe Temperaturen und wenig Regen im Mai und Juni begünstigen die Verbreitung der Raupen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Ziel ist es, durch den Einsatz des Biozids viele Raupen gezielt zu bekämpfen, bevor sie ab dem dritten Larvenstadium die Brennhaare entwickeln, die bei Menschen zu Hautreizungen und Atemproblemen führen können. Damit die Eichenblätter vollständig benetzt werden und das Mittel möglichst wenig verweht, kommen Hubarbeitsbühnen und Sprühlanzen zum Einsatz.

„ Nicht nur der Eichenprozessionsspinner, auch andere Falterraupen können vernichtet werden. Nicht nur der Eichenprozessionsspinner, auch andere Falterraupen können vernichtet werden. “ Andreas Lambert von der Fachstelle Stadtbäume

Ungeschützt sollte der direkte Kontakt mit dem Biozid vermieden werden. Deshalb begleiten Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Einsätze der Fachfirma und sorgen vor Ort dafür, dass Passanten Abstand halten. Erfahrungsgemäß ist das Präparat bereits nach kurzer Zeit eingetrocknet und dann ungefährlich.

Bienen wird das Präparat nicht gefährlich und es schont auch andere Nützlinge. "Dennoch handelt es sich um einen erheblichen Eingriff in den Naturkreislauf", erläutert Andreas Lambert von der Fachstelle Stadtbäume. "Nicht nur der Eichenprozessionsspinner, auch andere Falterraupen können vernichtet werden."

Orte sorgfältig ausgewählt

Die Orte, an denen die präventive Sprühbekämpfung eingesetzt wird, hat das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit nach einem sorgfältigen Monitoring ausgewählt. Kriterien waren ein sehr starker Befall im vergangenen Jahr, die unmittelbare Nähe zu Wohnhäusern oder die Tatsache, dass eine mechanische Bekämpfung extrem aufwendig bzw. kaum möglich war (z.B. Nottulner Landweg, Hammer Straße, Dingbänger Weg, Rüschhausweg, Feldstiege, In der Au / Holunderweg). Auch an einigen Schulen (z. B. Theresienschule, Waldschule Kinderhaus) und Kindertagesstätten (z. B. In der Au) sind Aktionen vorgesehen.

So werden Eichenprozessionsspinner bekämpft 1/10 Was tun gegen die Gespinste des Eichenprozessionsspinners? So gehen Profis vor: Foto: Matthias Ahlke

Mit Schutzanzügen bekleidet lassen sich die Schädlingsbekämpfer – hier vom Unternehmen „AstWerk“ per Hubwagen in die Baumkronen hieven. Foto: Matthias Ahlke

Ein Haarspray kommt zur Fixierung des Gespinstes zum Einsatz. Foto: Matthias Ahlke

Dann wird das Nest von Hand abgenommen... Foto: Matthias Ahlke

...und in einer Plastiktüte verpackt. Foto: Matthias Ahlke

Eine weitere Möglichkeit zur Entfernung der Nester: Absaugen. Foto: Matthias Ahlke

Mit einem Industriestaubsager werden die Gespinste entfernt. Foto: Matthias Ahlke

Anschließend werden die betroffenen Stellen an der Eiche gründlich abgesaugt und mit einem Haarspray imprägniert. Foto: Matthias Ahlke

40 bis 50 Nester können von einer Kolonne am Tag beseitigt werden. Foto: Matthias Ahlke

Die Eichenprozessionsspinner werden samt ihrer reizenden Brennhaare entsorgt. Foto: Matthias Ahlke

Absaugen der Raupen beginnt im Mai

Ab Mitte Mai beginnt dann die mechanische Bekämpfung der Raupen mit dem bekannten Absaugverfahren. Sie kann frühestens ab dem dritten Larvenstadium erfolgen, wenn die Raupen mit ihren typischen Prozessionen im Baum beginnen. Bis zu zwölf Kolonnen mit Arbeitsbühnen oder als reine Bodenkolonne werden dann im gesamten Stadtgebiet im Einsatz sein.

Weitere Informationen gibt es im Stadtportal unter www.stadt-muenster.de/umwelt. Bei Bedarf kann über die EPS-Hotline 02 51/4 92-78 78 oder per E-Mail EPS@stadt-muenster.de mit dem Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Kontakt aufgenommen werden.