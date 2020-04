Erfolgreiche Ermittlung der Polizei am Donnerstagabend im Bahnhofsviertel. Ein Zeuge hatte kurz zuvor in einem Online-Kleinanzeigenportal das vor wenigen Tagen an der Bahnhofstraße gestohlene Fahrrad seiner Frau entdeckt. Er informierte die Polizei und vereinbarte für Donnerstagnachmittag eine Probefahrt mit dem Anbieter des Fahrrades.

Der 31-jährige Anbieter holte zum vereinbarten Termin das türkisfarbene Hollandrad aus einem Keller an der Vrie-Vendt-Straße und übergab es an die Beamten, die als Interessenten in Zivil auftraten.

Zwei Erfolge in einer Stunde

Die 27-jährige Besitzerin des Rades hatte ihr bei der Polizei registriertes Fahrrad bereits als gestohlen gemeldet. Eine Überprüfung der Fahrradrahmennummer ergab unmittelbar einen Fahndungstreffer in den polizeilichen Datenbanken. So konnte der 27-Jährigen das Fahrrad zweifelsfrei zugeordnet werden. Die Polizisten gaben der Münsteranerin das Rad zurück. Den 31-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Eine Stunde später (18.20 Uhr) beobachteten Polizisten, die im Bahnhofsumfeld unterwegs waren, am Berliner Platz einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Der bereits mehrfach in Erscheinung getretene 42-Jährige zog ein hochwertiges Rad aus einem Fahrradständer im Hamburger Tunnel, brach das Schloss auf und fuhr los. Die Polizisten stoppten ihn und stellten das Fahrrad sicher. Den 42-Jährigen erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.