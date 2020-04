Die Fassade ist schon fertig

Fand der Geschäftsbetrieb des Verwaltungsgerichts Münster das ganze Jahr 2019 über im Interimsquartier an der Manfred-von-Richthofen-Straße und in der Nebenstelle am Ring statt, steht für Ende des laufenden Jahres der Rückumzug in das angestammte Gerichtsgebäudes an der Piusallee an.

Der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb ( BLB NRW ) baue das Gebäude des Verwaltungsgerichts Münster zum ökologischen Mustergebäude aus, teilt das Land in einer Pressemitteilung mit. Die Sanierung und Modernisierung durch den BLB NRW schreite zudem mit großen Schritten voran. Die Fassade ist nun fertig –auch die Arbeiten im Innern würden daher planmäßig weiter voranschreiten.

Energiebilanz deutlich verbessern

Die Energiebilanz des Verwaltungsgerichts werde sich durch eine Vielzahl von Umweltschutz-Maßnahmen deutlich verbessern, heißt es in der Mitteilung. „Rund 45 Prozent unserer Investitionen fließen in die energetische Sanierung. Die umfangreichen Maßnahmen werden sich beim Betrieb bezahlt machen“, erklärt Markus Vieth, Technischer Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW. Dem Energiekonzept zufolge reduziert sich der Jahresbedarf an Primärenergie – damit gemeint sind alle Energieformen, die dem Gebäude zur Verfügung stehen – um über 50 Prozent.

Die Fassade des Gerichtsgebäudes stammt aus den 60er-Jahren, sie war stark sanierungsbedürftig. Der BLB NRW hat das Äußere des Gebäudes komplett erneuert und ebenso wie das Dach besser gedämmt. Optisch hochwertige Zementplatten und beschichtete Aluminiumbleche würden dem Verwaltungsgericht jetzt eine und klar strukturierte Optik verleihen. Am Haupteingang, an den Sitzungssälen und an der nordöstlichen Ecke des Gebäudes lockern Flächen in hellem Klinker den Baukörper auf.

Umzug zum Jahreswechsel

Im Innenraum bringe der BLB NRW das Gebäude ebenfalls auf den aktuellen Stand der Technik: Fenster, Decken, Wände und Bodenbeläge werden erneuert, ebenso Sanitärleitungen, Elektro- und Heizungsinstallationen. Die neue Belüftungsanlage arbeite mit einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung. Die Beleuchtung werde auf LED-Technik umgerüstet. Außerdem wurde das Gebäude an das klimafreundliche Fernwärmenetz der Stadtwerke Münster angeschlossen.

Laut Plan wird das Verwaltungsgericht zum Jahreswechsel in das fertig sanierte und modernisierte Gebäude an der Piusallee einziehen. Während der Baumaßnahme arbeiten die Mitarbeiter weiterhin übergangsweise im ehemaligen Lufttransportkommando an der Manfred-von-Richthofen-Straße.

Jahresbericht: Weniger Verfahren, längere Dauer

Beim Verwaltungsgericht Münster konnte laut Jahresbericht 2019 die Zahl der anhängigen Verfahren zum Ende des Jahres 2019 im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr um rund 1000, nämlich von insgesamt 6082 auf 5030 Verfahren, reduziert werden. Dieses Ergebnis wurde dadurch erreicht, dass es den elf Kammern des Gerichts gelang, etwa 1000 Verfahren mehr abzuschließen (5681) als eingegangen waren (4629). Damit konnte der Ende 2017 im Zuge der Flüchtlingswelle seit 2015 entstandene Berg von insgesamt 6578 anhängigen Verfahren (davon 4917 Asylverfahren) weiter abgebaut werden. Diese Entwicklung wurde nach Angaben des Gerichts dadurch begünstigt, dass das Gericht durch eine erneut gesunkene Zahl der neu eingegangenen Asylverfahren entlastet wurde. Während 2018 insgesamt 3074 Klagen und Eilanträge aus dem Bereich des Asylrechts eingegangen waren, waren im Jahr 2019 nur insgesamt 2432 neue Verfahren zu verzeichnen.

Die Bearbeitung der trotz des Rückgangs der Neueingänge nach wie vor außerordentlich hohen Zahl, vor allem an Asylverfahren, habe 2019 dazu geführt, dass sich die durchschnittliche Dauer der Verfahren im Vergleich zu den Vorjahren erneut verlängert habe. So stieg besonders die Dauer der Hauptverfahren aus den sogenannten klassischen Rechtsgebieten wie etwa dem Baurecht, dem Polizei- und Ordnungsrecht oder dem Sozialrecht von durchschnittlich 10,3 Monaten auf durchschnittlich 17,9 Monate. In den Eilverfahren aus diesen Rechtsgebieten konnte die Verfahrensdauer in etwa gleichbleibend kurz gehalten werden.

Dagegen wirkte es sich hinsichtlich der Dauer der Asylverfahren aus, dass dem Verwaltungsgericht Münster zur Unterstützung vor allem bei der Bearbeitung dieser Verfahren, beginnend im Jahr 2016, neun zusätzliche Stellen für Richterinnen und Richter sowie 9,4 befristete Stellen zugewiesen worden waren. So habe sich die Dauer der asylrechtlichen Hauptsacheverfahren nur unwesentlich verändert, indem sie von durchschnittlich 11,7 Monate auf 12,3 Monate gestiegen ist. Die Dauer der asylrechtlichen Eilverfahren konnte sogar von durchschnittlich 0,9 Monaten auf durchschnittlich 0,8 Monate leicht verkürzt werden.