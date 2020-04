Massentests in der Bevölkerung auf das Coronvirus und ein aussagekräftigerer Antikörpertest gelten als elementare Werkzeuge um die Corona-Infektion kontrollieren zu können. In beiden Feldern engagieren sich münsterische Biotech-Firmen. In Münster schafft das MVZ-Labor am Hafenweg, wie kürzlich berichtet, mithilfe automatisierter Verfahren 1500 Tests pro Tag.