Trotz Corona: Gericht erlaubt Demo gegen Urantransport

UPDATE (Samstag, 14.55 Uhr): Das Verwaltungsgericht hat die Demonstration gegen Uran-Transporte am Montag in Münster erlaubt. Laut Gericht dürfen maximal 35 Menschen kommen, die Mundschutz tragen und Mindestabstand halten müssen. Das Gericht entschied, dass für bis zu 35 Menschen bei Mindestabstand genug Platz an dem Ort der Demonstration sei. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde eingelegt werden.

URSPRUNGSMELDUNG: Die Stadt Münster hat eine für kommenden Montag (27. April) geplante Versammlung mit Blick auf die Coronaschutzverordnung des Landes verboten. Das bestätigte die Stadt in einer Mitteilung.

Die Initiatoren wollten sich um 11 Uhr am Alfred-Krupp-Weg treffen, um gegen die bevorstehende Durchfahrt eines neuen Uranmülltransports von der Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland richten wollte. Gegen den Ablehnungsbescheid reichten die Atomkraftgegner am Freitag beim Verwaltungsgericht Münster einen Eilantrag ein.

Letzte Mahnwache Anfang April

“Beim letzten Uranmülltransport fand in Münster am 6. April ohne jedes Problem und völlig Corona-kompatibel eine Versammlung mit 50 Personen unmittelbar an den Gleisen statt“, erläutert Matthias Eickhoff von der Initiative Sofa (Sofortiger Atomausstieg Münster) verwundert. Selbst der zuständige Ordnungsdezernent der Stadt Münster, Wolfgang Heuer , hätte, nach Aussage Eickhoffs, im Anschluss keine Probleme erkennen können.

Heuer wiederum verteidigt das nun ausgesprochene Versammlungsverbot. Die Initiatoren hätten sich zwar im Rahmen eines sogenannten Kooperationsgesprächs mit der Einhaltung verschiedener Corona-Schutzmaßnahmen wie einer Begrenzung der Teilnehmerzahl und Mindestabstand einverstanden erklärt.

„ Es bleibt fraglich, ob und wie der Anmelder die Zahl der Demonstranten begrenzen kann. Es bleibt fraglich, ob und wie der Anmelder die Zahl der Demonstranten begrenzen kann. “ Wolfgang Heuer

Doch Heuer erläutert: „Es bleibt fraglich, ob und wie der Anmelder die Zahl der Demonstranten begrenzen kann. Das hat auch die Erfahrung mit einer Versammlung desselben Anmelders am 6. April gezeigt. Ich begrüße angesichts der schwierigen Gemengelage gleichwohl, dass nunmehr auch in Münster eine gerichtliche Klärung erfolgt.“

Hintergrund des Protests sind mehrmals im Jahr stattfindende Atommüll-Transporte des Unternehmens Urenco von deren Urananreicherungsanlage in Gronau bis zu einem Endlager in Russland. Immer wieder kommt es wegen der Transporte zu Demonstrationen und Ausschreitungen. 2019 hatten Aktivisten über mehrere Stunden hinweg die Bahngleise blockiert.