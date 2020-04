In einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei sagte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Joachim Poll , nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen sei es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Streit gekommen. Dort hätten der 51-Jährige, seine bereits im vergangenen Jahr verstorbene Mutter und der 77-Jährige in der Vergangenheit zusammen gelebt.

„Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 51-Jährige den 77-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand im Halsbereich verletzt haben. Außerdem soll der Münsteraner einem 27-jährigen Begleiter des später Verstorbenen leichte Verletzungen durch den Einsatz eines Hammers zugefügt haben“, erklärte Poll weiter.

Der Verstorbene soll noch am Samstag im rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Münster obduziert werden. „Das Motiv für die Auseinandersetzung liegt nach ersten Erkenntnissen im persönlichen Bereich“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Der 51-jährige Beschuldigte soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, die Ermittlungen dauern an.