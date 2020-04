28 Sammelstellen für Mund-Nasen-Masken

Die katholische Kirche im Stadtdekanat Münster ruft dazu auf, einfache Mund-Nasen-Masken zu nähen und für die Mitmenschen in der Stadt zu spenden. Mit Blick auf die seit Montag geltende Maskenpflicht ermutigt Stadtdechant Jörg Hagemann zum Einsatz für andere: „Mit der Aktion wird christliche Nächstenliebe gelebt“, betont er. In nahezu allen Kirchen im Stadtgebiet sind Sammelstellen eingerichtet worden, an denen die Masken abgegeben werden können.

Die katholische sowie die evangelische Kirche in Münster arbeiten mit der Stadt Münster zusammen, die ebenfalls an verschiedenen Orten Sammelstellen eingerichtet hat, heißt es in einer Mitteilung.

Masken kostenlos abholen

Die Stadt sorge dafür, dass die abgegebenen Masken an die Apothekerkammer geliefert werden, die die Verteilung koordiniert. Wo Masken kostenlos abgeholt werden können, kann unter der Hotline der Stadt Münster zum Thema Corona erfragt werden: 4921077 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 16 Uhr) oder corona@stadt-muenster.de.

„Der erste Schritt ist aber, dass die Masken genäht werden müssen, bevor sie verteilt werden können“, betont Hagemann. Der Stadtdechant ist überzeugt, dass es den Menschen in der Stadt wichtig ist, etwas für ihre Mitmenschen zu tun. „Viele haben aktuell mehr Zeit zur Verfügung und suchen nach einer sinnvollen Beschäftigung“, weiß er aus Gesprächen.

„ Möglichst viele Menschen sollen vor einer möglicherweise lebensgefährlichen Infektion geschützt werden. Möglichst viele Menschen sollen vor einer möglicherweise lebensgefährlichen Infektion geschützt werden. “ Stadtdechant Jörg Hagemann

Mit der Nähaktion können sich die Münsteraner solidarisch mit denen zeigen, die nicht über Näh-Fertigkeiten oder das passende Equipment verfügen. „Das Ziel ist klar: Möglichst viele Menschen sollen vor einer möglicherweise lebensgefährlichen Infektion geschützt werden.“ Die Stoff-Masken, die ab getragen werden müssen, schützen den Träger zwar nicht, können aber Tröpfchen beim Sprechen und Husten einfangen und so die Verteilung der Coronaviren bremsen.

Eine Liste der derzeit 28 Sammelstellen für selbstgenähte Mund-Nasen-Masken im Stadtdekanat gibt es im Internet auf www.katholisch-in-muenster.de . Dort gibt es zudem Hinweise auf die Sammelstellen des evangelischen Kirchenkreises.