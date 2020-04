Blutplasma geheilter Corona-Patienten als Hoffnungsträger

Genesene Corona-Patienten waren Anfang April plötzlich die großen Hoffnungsträger. Zahlreiche Kliniken in Deutschland riefen diese Menschen dazu auf, Blutplasma zu spenden. Mit Hilfe der Antikörper, die sich in ihrem Blut gebildet hatten, soll schwerkranken Covid-19-Patienten geholfen werden. Was ist in Nordrhein-Westfalen aus dem Aufruf geworfen und wie ist die Lage an den Unikliniken bei diesem Thema? Eine Umschau:

An der Uniklinik Münster übertraf die Resonanz bislang alle Erwartungen. Weit über 4000 Menschen haben sich in den vergangenen Wochen gemeldet. Auch der CDU-Politiker Friedrich Merz hatte getwittert, Kontakt mit den Medizinern aufnehmen zu wollen. Wie kompliziert aber die Identifizierung von möglichen Spendern ist, zeigt der mehrseitige Online-Fragebogen, den Spendenwillige ausfüllen müssen. Viele fallen dann durchs Raster.

Jede Typisierung von enormer Bedeutung

In der Uniklinik in Aachen laufen derzeit noch die Vorbereitungen. Nach Auskunft eines Sprechers werden derzeit mögliche Spender angeschrieben. Behandelt worden sei noch kein Patient mit der Blutplasma-Therapie. Bei diesen individuellen Heilversuchen sei besondere Vorsicht angezeigt. Die Uniklinik Bonn hat zuletzt mehrere hundert Emails von genesenen Covid-19-Patienten erhalten.

„Nicht jeder kommt als Spender in Frage. Es gibt die gleichen Kriterien wie bei der herkömmlichen Blutspende“, erklärt der Mediziner Hartmut Schmidt von der Uniklinik Münster. Dennoch sei jede Krankengeschichte als auch die Typisierung, wer eventuell als bester Spender die beste Verdünnungsstufe - den sogenannten Antikörpertiter - aufweise, von enormer Bedeutung. „Die besten Spender zu identifizieren kann mehrere Wochen bis hin zu einigen Monaten dauern“, erklärt Schmidt.

Bei etwa einem Drittel der Meldungen ergebe sich am Ende ein Termin für die Plasmaspende, heißt es aus Bonn. „Wir gehen davon aus, dass die meisten der Plasmaspenden dann auch für die Anwendung bei Covid-19-Patienten geeignet sein werden“, sagt Johannes Oldenburg , Direktor des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin der Uniklinik Bonn. Voraussetzung sei, dass das Plasma eine ausreichend hohe Menge an Antikörpern enthalte.

Antikörper gegen die Erreger

Der Beratungsbedarf bei den möglichen Spendern ist groß. „Man merkt auch, dass die medizinischen Anlaufstellen Engpässe für die Bevölkerung aufweisen und weniger schwer Erkrankte nicht immer Ansprechpartner für ihre Fragen finden. Man hört auch sehr unterschiedliche Betreuungen durch die regionalen Gesundheitsämter heraus“, erklärt Schmidt, der in Münster die Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie leitet.

Die neuen Corona-Vorschriften für NRW 1/10 KITA UND SCHULE: Grundsätzlich müssen alle öffentlichen Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen zunächst bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt ab Donnerstag an den weiterführenden Schulen für Prüflinge. Darüber hinaus gibt es an Schulen - in der Regel für die Klassen 1 bis 6 - und an Kitas Notbetreuungen für Kinder von Eltern, die in gesellschaftlich unverzichtbaren Berufen arbeiten und keine andere private Betreuungsmöglichkeit haben. Foto: dpa

NOTBETREUUNG: Bislang zählten bereits Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Jetzt wurde der Kreis auf 29 weit gefasste Sparten ausgedehnt und detailreich erläutert. Ausdrücklich aufgeführt werden nun unter anderem Mitarbeiter von Tankstellen, Lebensmittelhandel, Drogerien und Hausmeister. Auch Hersteller von Hygiene-, Desinfektionsprodukten und Seifen sind systemrelevant, Müllentsorger und Erntehelfer ebenso wie Banker und Notare. Foto: dpa

AUSZUBILDENDE: Neu in der Liste sind auch «Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im Pflegebereich aktiviert oder reaktiviert werden», darunter auch Auszubildende für medizinisch-technische oder bio-technische Assistenzstellen ebenso wie Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, Veterinärmedizin und der Chemie ab dem Bachelor. Foto: dpa

REISERÜCKKEHRER: Die 14-tägige häusliche Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland heimkehren, gilt weiter. Ausnahmen gelten für Pendler und verschiedene Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Piloten oder medizinisches Personal. Auch für diese Ausnahmegruppen hat NRW nun aber verfügt, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr grundsätzlich keine Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und ähnliche Einrichtungen betreten dürfen. Ausnahmen gelten für medizinisches Personal. Foto: dpa

FAHRSCHULEN: Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und Mindestabständen weiter anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. Foto: dpa

SPORT: Untersagt bleibt laut Verordnung «jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen». Geschlossen bleiben müssen unter anderem Spiel- und Bolzplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Foto: dpa

SONNTAGSÖFFNUNG: «Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen», heißt es in der Schutzverordnung. «Dies gilt nicht für den 1. Mai.» Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen. Foto: dpa

GASTRONOMIE: Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen bleibt zunächst untersagt. Sie dürfen aber mit Speisen und Getränken beliefern, falls Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vermieden werden können. Der Verzehr von Lebensmitteln ist untersagt in einem Umkreis von 50 Metern um gastronomische Einrichtungen sowie Geschäfte oder Kioske, in denen die Ware eingekauft wurde. Foto: dpa

GELDBUßEN: Ordnungswidrigkeiten können gemäß Infektionsschutzgesetz mit Geldbußen bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Ordnungswidrig handelt demnach, wer vorsätzlich oder fahrlässig etwa unerlaubte Besuche in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen abstattet, Einrichtungen betreibt, die nicht den erforderlichen Standards für Hygiene, Mindestabstände und Zutrittsregelungen entsprechen, touristische Übernachtungen anbietet oder wahrnimmt oder auch «an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen Platz oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist». Insgesamt listet die Coronaschutzverordnung, die bis zum 3. Mai gilt, 30 Ordnungswidrigkeiten auf. Foto: dpa

STRAFEN: Wer «vorsätzlich oder fahrlässig» gegen wesentliche Vorschriften der Coronaschutzverordnung verstößt und eine unzulässige Veranstaltung durchführt oder an solchen Veranstaltungen beziehungsweise Versammlungen teilnimmt, kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Foto: dpa

Auch Oldenburg spricht von einem großen Informationsbedarf, weil zusätzliche Kriterien erfüllt sein müssten. Voraussetzung ist ein positiven Test zu Beginn der Erkrankung sowie ein aktueller negativer Abstrich. Zudem dürfen die potentiellen Spender nicht stationär behandelt worden sein. „Vor der Qualifizierung zur Plasmaspende finden zwei bis drei Arztgespräche statt“, sagt Oldenburg.

Münster durchläuft derzeit das Stadium, in dem Freiwillige getestet werden. Ist das Ergebnis vielversprechend, kann eine einzelne Plasmatherapie auch bereits jetzt umgesetzt werden. „Um jedoch angereicherte Antikörper gewinnen zu können, benötigen wir zusätzlich spezielle Analysen, die in Kooperation aktuell aufgebaut werden“, sagt Schmidt. Im nächsten Schritt wäre dann am ehesten ein industrieller Partner für die Produktion erforderlich.

In Bonn wurde mit der Herstellung von Plasma von Genesenen bereits begonnen. Die Präparate sollen seit der zweiten Aprilhälfte für die Behandlung von Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen.

Dabei nutzen die Kliniken in NRW das bekannte Prinzip: Wer eine Krankheit durchgemacht hat, bildet Antikörper gegen die Erreger und ist künftig immun. Die Abwehrkräfte anderer sollen somit schwerkranken Covid-19-Patienten helfen. Erfahrungen aus China haben gezeigt, dass der Krankheitsverlauf gemildert und verkürzt wurde.

600 bis 800 Milliliter Plasma für ein bis zwei Patienten

Forscher sprechen von ermutigenden Ergebnissen. Den wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit aber können nur klinische Studien über einen längeren Zeitraum und mit mehr Patienten erbringen.

Bei Patienten, die aufgrund einer Grunderkrankung keine eigene Abwehr aufweisen, kann nach Ansicht von Schmidt die Plasmatherapie bereits eingesetzt werden. „Da jedoch eine Plasmatherapie auch Nebenwirkungen machen kann, benötigen wir für breiter aufgestellte Heilversuche oder Studien mehr Zeit, um ideale Spender zu identifizieren“, erklärt der Münsteraner Forscher. Auch das Krankheitsstadium spiele eine Rolle. In einem zu späten Stadium kann die Plasmatherapie eventuell keinen Nutzen mehr zeigen. Dies gelte übrigens auch für alle anderen Medikamente, die zur Zeit diskutiert werden. „Wir müssen bei der Therapie unterscheiden zwischen der Therapie gegen Covid-19 und der Therapie gegen Covid-19-induzierte-Schäden wie bei Entzündungen.“

Mit einer Spende von 600 bis 800 Millilitern Plasma können die Mediziner ein bis zwei Patienten behandeln. Die Therapie soll deshalb nur bei den Schwerstkranken angewendet werden.

Schmidt hofft, dass noch im Mai in verschiedenen deutschen Zentren die Plasmatherapie eingesetzt werden kann. Sein Kollege aus Bonn differenziert ebenfalls beim Ausblick. „Ein Teil der Anwendung findet als individueller Heilversuch, ein weiterer Teil im Rahmen von klinischen Studien statt“, sagt Oldenburg. Diese Studien können erst mit Verzögerung beginnen, weil längere Genehmigungsprozesse vorgeschaltet sind. Oldenburg: „Ich rechne mit ersten belastbaren Ergebnissen in etwa drei Monaten.“