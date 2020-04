Das Ärztenetz in der Region Westfalen-Lippe zählt zu den dünnsten in ganz Deutschland. Gerade bei der Hausärzteversorgung bleibt die Region Schlusslicht - und das, obwohl die Zahl der niedergelassenen Mediziner und Psychotherapeuten bereits gestiegen ist. Das geht aus den Daten des Bundesarztregisters hervor.

Das Ärztenetz ist demnach zwar insgesamt im Vergleich zu 2018 dichter geworden. Mit 194 Ärzten und Psychotherapeuten je 100 000 Einwohner sind Patienten in Westfalen-Lippe aber vergleichsweise gering versorgt. Schlechter stehen Patienten nur in Brandenburg (188,3) da.

Spitzenschlüssel in Münster

Patienten in Münster müssen sich im Vergleich zu restlichen Region eher wenig Sorgen machen. Der Schlüssel in Münster liegt bei 314,1. Pro 100.000 Einwohner stehen also etwa 314 Ärzte und Psychotherapeuten zur Verfügung.

Vor allem Hausärzte gibt es in Westfalen und Lippe zum Teil erheblich weniger als anderswo: Mit nur 59,6 Hausärzten pro 100 000 Einwohner ist das Verhältnis in keiner der bundesweit 17 der kassenärztlichen Regionen schlechter. Seit 2018 ging die Zahl zudem leicht zurück.

So viele Hausärzte gibt es in der Region

Auch bei den Hausärzten ist die Lage in Münster deutlich besser als im gesamten Umland. Im Stadtgebiet gibt es pro 100.000 Einwohner laut den Daten des Bundesarztregisters 73,7 Hausärzte. Zum Vergleich: Im Kreis Coesfeld liegt die Quote immerhin noch bei 70,7, im Kreis Steinfurt bei 64,0. Im Kreis Warendorf kommen auf 100.000 Einwohner 62,7 Hausärzte, im Kreis Borken nur 59,2.