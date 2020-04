Mit einer gemeinsamen Aktion möchten sich die Krankenhäuser in der Stadt Münster bzw. deren Träger bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Münster bedanken. Für deren Disziplin, Besonnenheit und Verständnis für die vielen Beschwernisse in der Zeit der Corona-Krise.

Der Dank gilt aber auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Häusern, die in hoher Anspannung hoch engagiert ihren Dienst leisten und rund um die Uhr für die Menschen in der Stadt da sind.

Gemeinsame Aktion

In einer gemeinsamen Aktion mit diesen Krankenhäusern sprechen diesen Dank der Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe , und seine Amtsvorgänger Marion Tüns, Prof. Dr. Berthold Tillmann, Dr. Jörg Twenhöven und Werner Pierchalla aus:

„Wir danken den Münsteranerinnen und Münsteranern für ihr respektvolles, für ihr umsichtiges Verhalten! Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern für ihre professionelle Fürsorge, für ihr außerordentliches Engagement! Gemeinsam sind wir für Sie da!“

Diese Krankenhäuser beteiligen sich

An der Aktion haben sich alle münsterischen Krankenhäuser beteiligt: Alexianer GmbH – Evangelisches Krankenhaus Johannisstift – St. Franziskus-Stiftung – Fachklinik Hornheide – Universitätsklinikum Münster.