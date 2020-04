Im Kampf gegen Einbrecher

Es war der 11. April 2005 als „Zuhause sicher“ seinen Anfang nahm. Lokal gestartet, mit zunächst 21 Partnern, dann stetig gewachsen, kann der gemeinnützige Verein, der auf Initiative von Polizeibehörden gegründet wurde und dessen Bundesgeschäftsstelle ihren Sitz an der Echelmeyerstraße in Münster hat, heute auf mehr als 500 Partnerschaften blicken.

Gemeinsam sei in den vergangenen 15 Jahren viel erreicht worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins: „Entstanden ist eine dauerhafte Plattform der interdisziplinären Zusammenarbeit: Es wurde intensiver Fachaustausch etabliert, unzählige Wohnungen und Häuser gesichert und Bürger in ihrem Sicherheitsgefühl gestärkt.“ Im Jubiläumsjahr erwartet das Netzwerk „Zuhause sicher“ die 10 000 Präventionsplakette vergeben zu können.

Glückwunsch des Schirmherrn

Schirmherr des Netzwerkes „Zuhause sicher“ ist NRW-Innenminister Herbert Reul . In einem Glückwunschschreiben gratuliert er allen „Zuhause sicher“-Partnern zum Jubiläum. Es habe sich ein einmaliges Netzwerk etabliert, das eine hervorragende Unterstützung für die Arbeit von Polizei und Feuerwehr bilde. „Zuhause sicher gibt den Menschen die Gewissheit, in den eigenen vier Wänden sicher zu sein“, so Reul.

Als gemeinnütziger Verein sei „Zuhause sicher“ allein der polizeilichen Empfehlungspraxis verpflichtet, heißt es weiter. Nach ihren Vorgaben würden ratsuchende Mieter und Eigentümer zum Einbruchschutz informiert, auf ihrer Basis werde Sicherheitstechnik montiert – und nach ihren Maßgaben werde die „Zuhause sicher“-Präventionsplakette überreicht.

Präventionsplakette für Mieter und Eigentümer

Die Präventionsplakette können alle Mieter und Eigentümer erhalten, die ihr Zuhause oder ihr Mietobjekt mit mechanischer Sicherheitstechnik gemäß der polizeilichen Empfehlungspraxis, mit Rauchmeldern, einem Telefon am Bett sowie einer gut sichtbaren Hausnummer ausgestattet haben. Tausende Bürger seien für ihr hervorragendes Engagement um die Sicherheit zuhause inzwischen mit einer Präventionsplakette ausgezeichnet worden.

Auch „Zuhause sicher“ wurde in den vergangenen 15 Jahren immer wieder ausgezeichnet – unter anderem mit dem Landespräventionspreis, dem Diplom des European Public Sector Award (EPSA) oder als „Leuchtturmprojekt Deutschlands“. Die Auszeichnungen und eine kontinuierlich wachsende Anzahl an Partnern, vor allem aber zufriedene Bürger belegen die Wirksamkeit des Konzepts, heißt es. Von den „Zuhause sicher“-Partnern fordere dies spezialisiertes und immer wieder aktualisiertes Fachwissen, die Bereitschaft zur Harmonisierung von Beratungsinhalten und ausgeprägtes gesellschaftliches Engagement.