Nach wochenlangem corona-bedingten Verbot sind ab Freitag (1. Mai) im Land Nordrhein-Westfalen öffentliche Gottesdienste unter Auflagen wieder erlaubt. Deshalb können Gläubige ab diesem Tag auch im St.-Paulus-Dom Münster, der Hauptkirche des Bistums Münster, wieder die Heilige Messe besuchen. Dabei ist laut einer Mitteilung des Bistums jedoch einiges zu beachten.

Für die Werktage – inklusive des 1. Mai, da es sich dabei um keinen kirchlichen Feiertag handelt – gilt eine neue Gottesdienstordnung. Messen finden statt um 7 Uhr, 9 Uhr (statt bis-lang 8 Uhr) und 12.15 Uhr. Ebenfalls bleibt es bei der werktäglichen Vesper jeweils um 17.15 Uhr.

Messen zu gewohnten Zeiten

An den Sonntagen und den kirchlichen Feiertagen werden die Messen zu den gewohnten Zeiten gefeiert, konkret um 7 Uhr, 8.15 Uhr, 10 Uhr, 11.45 Uhr und um 18.30 Uhr. Die Vesper sonntags ist weiter um 15 Uhr. Da erfahrungsgemäß die Messen am Sonntag um 7 Uhr, 8.15 Uhr und um 18.30 Uhr weniger stark besucht werden, empfehlen die Verantwortlichen, diese zu besuchen.

Unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln können circa 150 Personen an den Gottes-diensten im Dom teilnehmen. Die Sitzplätze sind markiert. Die Gottesdienstbesucher sollten ein eigenes Gotteslob zur Messe mitbringen. Sie dürfen einen Mund-Nasenschutz tragen, ver-pflichtend ist dies allerdings hier nicht.

Änderungen bei den Live-Übertragungen

Den 8-Uhr-Werktagsgottesdienst aus dem St.-Paulus-Dom Münster überträgt das Bistum nur noch bis einschließlich Donnerstag, 30 April. Am Freitag, 1. Mai, wird einmalig die Heilige Messe um 9 Uhr aus dem Dom gesendet. Ab Sonntag, 3. Mai, wird bis auf weiteres immer sonntags die Messe um 11.45 Uhr aus dem Dom live gezeigt.

Keine Änderungen gibt es bezüglich der Übertragungen aus der Kirche St. Lamberti in Münster. Bis auf weiteres wird an jedem Werktag die 18-Uhr-Messe von dort übertragen. Online mitfeiern können Interessierte außerdem die Diakonenweihe von Dr. Lars Schlarmann. Sie wird voraussichtlich am Sonntag, 10. Mai, um 14.30 Uhr im Dom stattfinden.

Alle Live-Übertragungen des Bistums Münster sind zu sehen unter www.bistum-muenster.de , www.paulusdom.de sowie auf dem Youtube- und dem Facebook-Kanal des Bistums.