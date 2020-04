Münster -

Der Feiertag am Freitag (1. Mai) verschiebt die Abfuhr der Abfalltonnen. Wertstoffe und Abfälle können aber am Samstag (2. Mai) ohne Termin am Entsorgungszentrum in Coerde abgebenen werden. Zudem wird aktuell die Öffnung der Recyclinghöfe geprüft.