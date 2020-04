An mehreren Stellen in der Innenstadt hat das Amt für Mobilität und Tiefbau die Fahrradweg-Markierungen erneuern lassen. Rot gekennzeichnet wurden in den vergangenen Tagen Stellen an Wolbecker und Warendorfer Straße sowie in den Kreuzungsbereichen am Servatiiplatz (Foto) und an der Eisenbahnstraße, so Viktoria Potthoff vom zuständigen Amt.

Die neuen Markierungen sind Teil des Verkehrskonzeptes, das bis 2025 eine rote Markierung aller Radwege vorsieht. „Einige Stellen sind noch offen, ab Juni geht es weiter“, so Potthoff. Man habe den Fokus zunächst auf hochfrequentierte Hauptverkehrsstraßen gelegt.