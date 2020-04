600 Kilometer langes Radwegenetz wird kontrolliert

Münster -

Spurrinnen, Risse, Schlaglöcher, Wurzelschäden im Asphalt - längst nicht im gesamten Stadtgebiet sind die Radwege in einem guten Zustand. Das Tiefbauamt setzt deshalb jetzt zur Kontrolle an. Dafür sind in den nächsten Woche vierrädrige Fahrzeuge auf den Radwegen unterwegs.