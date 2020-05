Normalerweise starten Woche für Woche neue Blockbuster. Normalerweise kann man es sich in gemütlichen Kino-Sitzen mit einem Becher Popcorn in der Hand gemütlich machen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist im Moment nichts wirklich normal. Auch nicht der Kino-Besuch.

Und auch nicht der Berufsalltag von Anselm Esch. Er ist Geschäftsführer der münsterischen Kinos Cineplex, Schloßtheater und Cinema. Der 33-Jährige ist technischer Leiter sowieso Veranstaltungsleiter beim Autokino am Hawerkamp. Und: "Ich kümmere mich selbst darum, dass hier jeden Abend der Film läuft."

Viel Erfahrung mit Open-Air-Kino

Als die Kinos geschlossen wurde, war die Idee vom Autokino schnell geboren. Und Anselm Esch und seine Kollegen können dabei auf jede Menge Erfahrung mit dem Open-Air-Filmspektakel zurückgreifen - dank des Sommernachtskinos vor dem Schloss. Im Video erklärt er, was genau zu seinen Aufgaben zählt, wieso das Autokino in Münster so beliebt ist - und worauf er sich nach Corona am meisten freut.