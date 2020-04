Keine Neuinfektionen in Münster registriert

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet liegt mit Stand Donnerstagnachmittag bei 630 - und damit um einen Fall niedriger als am Vortag. Es wurde keine Neuinfektion in Münster festgestellt, dafür aber eine Korrektur in der Datenbank vorgenommen und mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

583 Patienten sind demnach wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Somit gelten aktuell noch 34 Münsteranerinnen und Münsteraner als infiziert.

22 Patienten in Krankenhäusern

Die Krankenhäuser behandeln zurzeit 22 Corona-Patienten, davon zwölf auf Intensivstationen. Aktuell müssen zwölf Patienten beatmet werden. Am Donnerstagnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 50 Betten frei.

Am Mittwoch nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 195 Kontrollen vor, dabei wurden 44 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt – diese vor allem auf Spiel- und Sportplätzen sowie Schulanlagen.