Polizei geht gegen Hisbollah-Anhänger vor

Am frühen Donnerstagmorgen waren sie gekommen: Einsatzwagen der Polizei fuhren nahe der Hünenburg in Hiltrup vor, um im Zuge einer landesweiten Aktion gegen die Terrororganisation Hisbollah die Räume des Imam-Mahdi-Zentrums zu durchsuchen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Verein derart in die Hisbollah eingegliedert sei, dass er nach dem Gesamtbild als Teil der Hisbollah erscheine, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die schiitische Terrororganisation Hisbollah war von Bundesinnenminister Seehofer verboten worden.

Festnahmen habe es bislang nicht gegeben, teilte das Bundesinnenministerium mit. Er seien im Rahmen der Aktion allerdings Gegenstände sichergestellt und zudem IT-Medien gespiegelt worden, so ein Ministeriumssprecher.

Zwei Wohnanschriften durchsucht

In Münster wurden neben dem Imam-Mahdi-Zentrum nach Informationen unserer Zeitung zudem zwei weitere Wohnanschriften des Vorstehers der Einrichtung durchsucht. Rund 30 Einsatzkräfte sollen allein in Münster an der Aktion beteiligt gewesen sein. In NRW zähle man insgesamt 115 Personen zu den Anhängern und Unterstützern der Hisbollah. Dabei handele es sich zwar nicht um Gefährder oder Terroristen, aber um Sympathisanten von und Spendern für Terroristen, so NRW-Innenminister Herbert Reul.

Der Verfassungsschutz hatte unserer Zeitung bereits vor wenigen Monaten mitgeteilt, dass der Verein in Hiltrup und die zugehörige Moschee als Plattform und Begegnungsstätte für Hisbollah-Anhänger (eigentlich: Hizb Allah) in Nordrhein-Westfalen und im Westen Deutschlands einzuschätzen sei. Ein offenes Bekenntnis zur Hisbollah fehle zwar, es werde sich aber bemüht, diese „propagandistisch und finanziell“ zu unterstützen.

Ende 2018 hatte ein Foto des ehemaligen münsterischen Polizeipräsidenten Hajo Kuhlisch mit Vertretern des Imam-Mahdi-Zentrums für Aufsehen gesorgt. Kuhlisch hatte sich seinerzeit öffentlich verteidigt, musste im Zuge des Vorfalls aber in Düsseldorf vorsprechen und wurde vom Innenministerium gerügt.