Stadt Münster meldet: Keine größeren Probleme am 1. Mai

„Der 1. Mai war deutlich ruhiger als in den letzten Jahren. Und diejenigen, die trotz grauem Wetter einen Ausflug ins Grüne unternahmen, hielten sich weitgehend an die bekannten Vorschriften der Coronaschutzverordnung“, zeigte sich Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer zufrieden. Die Präsenz am Aasee konnte wegen der geringen Probleme vorzeitig zu Gunsten von Kontrollen im übrigen Stadtgebiet aufgelöst werden. Unterstützt wurde der Ordnungsdienst durch Streifen der Verkehrsüberwachung und Teams des Grünflächenamtes.

Der größte Teil der insgesamt 66 Verstöße erfolgte laut der Pressemitteilung im Bereich von Spielplätzen und Schulgeländen sowie am Bremer Platz. Zwei genehmigte Versammlungen in der Innenstadt und in Kinderhaus verliefen ohne Vorkommnisse.