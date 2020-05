Ein potenzieller Munitionsfund hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in im Mauritzviertel gesorgt. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Passant den verdächtigen Gegenstand auf Höhe der Kanalbrücke Prozessionsweg aus dem Wasser gefischt. Gegen 16 Uhr wurde der Fundort im Umkreis von 30 Metern abgesperrt. Da von dem vergleichsweise kleinen Objekt keine große Gefahr ausging, sei keine Evakuierung notwendig, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Abend sollen Kampfmittelräumungsexperten prüfen, ob eine Entschärfung nötig ist.

Weitere Infos folgen.