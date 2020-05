Eine 34-jährige Frau soll am Sonntagabend um 19.11 Uhr an der Teichstraße einen Mann mit einem Handbeil angegriffen haben. Wie es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, wurde bereits am heutigen Montag Untersuchungshaft gegen die 34-Jährige angeordnet. Es wurde zudem eine Mordkommission eingerichtet.

Die Beschuldigte soll einen 37-Jährigen, den sie aus dem Arbeitsumfeld kennt, unter einem Vorwand in ihre Wohnung gelockt haben. Sie soll ihn unter anderem gebeten haben, ihr bei angeblichen Reparaturarbeiten an einem Siphon zu helfen.

Angriff im Vorfeld geplant

"Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau den Angriff im Vorfeld geplant und sich das Handbeil zurecht gelegt haben", erläuterte der Leiter der Mordkommission, Erster Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. Unvermittelt soll die 34-Jährige auf den am Boden Knienden eingeschlagen und ihn mit mehreren Schlägen am Hinterkopf verletzt haben, heißt es weiter

Der Verletzte konnte weitere Attacken, wobei die 34-Jährige auch ein Messer einsetzt haben soll, abwehren. Durch lautes Rufen machte der 37-Jährige auf sich aufmerksam, Zeugen hörten die Rufe und alarmierten sofort die Polizei. Rettungskräfte brachten den Münsteraner mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Arbeitsverhältnis wurde gekündigt

"Wir ermitteln gegen die Angreiferin wegen versuchten Mordes", erklärte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. "Bei der Motivlage könnte eine vorausgegangene Kündigung des Arbeitsverhältnisses eine Rolle gespielt haben", sagte Ollech weiter.

Die Ermittlungen dauern an.